Красноярца укусила гадюка на Торгашинском хребте

Для туриста Андрея Переверзина прогулка по Торгашинскому хребту под Красноярском закончилась неприятным инцидентом: его укусила гадюка. Все произошло в четверг, 23 апреля, рассказывает мужчина.

- После нескольких километров пути я присел подвязать шнурки и не заметил затаившуюся в прошлогодней листве гадюку, - делится красноярец.- Наверное, поджал ее ногой…

Почувствовав угрозу, змея метнулась к человеку и ужалила его в левую руку. Поход пришлось срочно прервать – позвонил 112. Всего за несколько минут ладонь раздулась и болела.

Гадюка в лесу под Красноярском.Видео: Андрей Переверзин.

(К слову, укус гадюки довольно болезненный, правда, смертельным бывает редко. Тем не менее если не принять меры, последствия могут быть опасными. В этом случае все завершилось благополучно: мужчине помогли медики. Через 20 минут после звонка в 112 его забрали медики).

- Весной змеи особенно злые, - пишут в соцсетях. – Все обошлось?

- Я сразу высосал яд из ранки, так лучше, - рассказал он. - А потом поехали в больницу.

К сведению, в минувшие выходные на Торгашинском хребте видели гадюк и другие туристы. Вероятно, змеи проснулись из-за аномально теплой ранней весны, у них начался сезон активности. Так что смотрите под ноги, будьте осторожны! И да, первым они не нападают, только если чуют опасность.

ВАЖНО

Как избежать укуса? (советы от туриста)

- надевать в поход обувь с высокими берцами. Кроссовки могут не защитить;

- смотреть под ноги, ходить по траве, опавшим листьям с палкой;

- не трогать змею, даже если она не кажется ядовитой;

Если змея укусила, то…

- звоним 112;

- отсасываем яд из ранки;

- обездвиживаем укушенную конечность – накладываем давящую повязку;

- едем в больницу на скорой.

- пьем много воды и чая с сахаром.