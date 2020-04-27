Красноярца укусила гадюка на Торгашинском хребте
Для туриста Андрея Переверзина прогулка по Торгашинскому хребту под Красноярском закончилась неприятным инцидентом: его укусила гадюка. Все произошло в четверг, 23 апреля, рассказывает мужчина.
- После нескольких километров пути я присел подвязать шнурки и не заметил затаившуюся в прошлогодней листве гадюку, - делится красноярец.- Наверное, поджал ее ногой…
Почувствовав угрозу, змея метнулась к человеку и ужалила его в левую руку. Поход пришлось срочно прервать – позвонил 112. Всего за несколько минут ладонь раздулась и болела.
Гадюка в лесу под Красноярском.Видео: Андрей Переверзин.
(К слову, укус гадюки довольно болезненный, правда, смертельным бывает редко. Тем не менее если не принять меры, последствия могут быть опасными. В этом случае все завершилось благополучно: мужчине помогли медики. Через 20 минут после звонка в 112 его забрали медики).
- Весной змеи особенно злые, - пишут в соцсетях. – Все обошлось?
- Я сразу высосал яд из ранки, так лучше, - рассказал он. - А потом поехали в больницу.
К сведению, в минувшие выходные на Торгашинском хребте видели гадюк и другие туристы. Вероятно, змеи проснулись из-за аномально теплой ранней весны, у них начался сезон активности. Так что смотрите под ноги, будьте осторожны! И да, первым они не нападают, только если чуют опасность.
ВАЖНО
Как избежать укуса? (советы от туриста)
- надевать в поход обувь с высокими берцами. Кроссовки могут не защитить;
- смотреть под ноги, ходить по траве, опавшим листьям с палкой;
- не трогать змею, даже если она не кажется ядовитой;
Если змея укусила, то…
- звоним 112;
- отсасываем яд из ранки;
- обездвиживаем укушенную конечность – накладываем давящую повязку;
- едем в больницу на скорой.
- пьем много воды и чая с сахаром.
Красноярец, которого укусила гадюка.Видео: Андрей Переверзин.
ИСТОЧНИК KP.RU