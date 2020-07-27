2020-07-27T05:23:18+03:00
Общество

В Советском районе Красноярска отремонтируют еще один проезд

Подрядная организация уже приступила к работам
Ольга КОСТИНА
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Работы уже идут полным ходом Фото: vk.com/krasnoyarskrfРаботы уже идут полным ходом Фото: vk.com/krasnoyarskrf
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В Советском районе Красноярска отремонтируют «проблемный» проезд. Речь идет об участке дороги от улицы Мате Залки 13 до дома 21. Как сообщили в городской администрации, рабочие уже частично заменили бортовой камень и укладывают новый асфальт площадью около 3000 квадратных метров.

Как сообщают gornovosti, на улицах Весны и Авиаторов работы уже на завершающей стадии, как и участок проездов на Металлургов. Сейчас кроме Мате Залки ремонт проводят и на Джамбульской.

Добавим, что всего в Советском районе за этот летний сезон будут отремонтированы 10 междворовых проездов. Справиться должны до конца октября. Хотя в администрации района предполагают, что ремонт будет завершен раньше намеченного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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