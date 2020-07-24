2020-07-24T09:15:00+03:00
Общество

В Красноярске подрядчику придется за свой счет восстанавливать сквер «Добрый»

Этого пришлось добиваться через суд
Ольга КОСТИНА
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были нарушения в работе и вот результат Фото:vk.com/krasnoyarskrfбыли нарушения в работе и вот результат Фото:vk.com/krasnoyarskrf
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Подрядчику участвовавшему в благоустройстве сквера «Добрый» в Октябрьском районе придется восстанавливать сквер по гарантии.

Напомним, 12 ноября 2018 года на Новосибирской, 39 «а» торжественно открыли сквер «Добрый». А уже в июне произошло обрушение брусчатки.

- Дело в том, что при благоустройстве сквера были запланированы работы по засыпке погребов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города. - Однако подрядчик провел указанные работы с нарушением, что привело к проседанию грунта в сквере. Этот факт подтвердила экспертная проверка, назначенная судом. В соответствии с условиями контракта, в течении 5 лет подрядчик должен был устранять все выявленные нарушения. Но ООО «КрасСибТехСтрой» отказался от выполнения условий контракта.

Выглядит сквер сейчас не очень... Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Выглядит сквер сейчас не очень... Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Районная администрация обратилась с иском в Арбитражный суд. Почти год длились разбирательства. В итоге был вынесен вердикт в пользу чиновников, а 17 июля решение вступило в силу.

Теперь подрядчику предстоит за два месяца не только устранить дефекты, но и выплатить администрации района штраф за неисполнение контракта - 79 500 рублей. Если же эти требования не будут исполнены, то его будут принуждать выполнить свои обязательства через службу судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярске подрядчику придется за свой счет восстанавливать сквер «Добрый»
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