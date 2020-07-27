В Красноярске женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь сохранить свои деньги

27 Июль 2020 2020-07-27T04:11:57+03:00

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49-летняя жительница Красноярска пострадала от действий мошенников. Подробности «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник.

8 июля в девятом часу вечера женщина обратилась в дежурную часть. Она пояснила, что ей позвонил сотрудник банка и представился специалистом службы безопасности. Он сообщил, что ее средства в опасности. Как выяснилось, в одном банке у нее хранилось 840 тысяч рублей, в другом – почти 158 тысяч рублей. Чтобы исправить ситуацию, деньги было необходимо перевести на резервный счет. Испуганная пенсионерка отправилась в банкомат, где исполнила в точности все действия для «сохранности денег». И ту же лишилась всех накоплений - 1 105 000 рублей. Сейчас расследованием этого дела занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Добавим, что подобной схемой обмана пользуются многие преступники. Напоминаем, что банковские сотрудники никогда не просят совершать какие-либо финансовые операции по телефону, не просят называть данные банковской карты и CVV-код.

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Поначалу потерпевшая не поверила и прервала разговор. Но затем ей вновь позвонили. На сей раз от имени менеджера банка. И сумели убедить в том, что деньги срочно нужно спасать. Выполняя команды мошенников, женщина перевела им 1 миллион 100 тысяч рублей. А когда опомнилась, пришла в полицию и написала заявление (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU