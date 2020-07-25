МЧС: на Красноярск надвигается гроза и град

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

МЧС разослало штормовое предупреждение - на Красноярск надвигается гроза. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, непогода в центральные и южные районы региона придет в воскресенье, 26 июля. Возможен град и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду, дожди. Столбики термометров при этом поднимутся днем до плюс 25 градусов.

Дачникам и жителям частного сектора следует заранее побеспокоиться о своем урожае. Спасатели напоминают, что во время шторма лучше не находиться на открытом воздухе, переждите непогоду в помещении. Если все же пришлось выйти на улицу, обходите стороной недостроенные здания, большие деревья, легкие конструкции. Также не ставьте под ними автомобили.

Напомним, предыдущий ливень был в Красноярске 10 июля. Дождь зарядил на несколько дней, затопило и центр, и окраины. Красноярцам приходилось вброд переходить улицы.