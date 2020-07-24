Главу Саяногорска лишили прав за пьяную езду

24 Июль 2020 2020-07-24T14:37:51+03:00

Сам он до последнего утверждал, что находился под действием лекарств

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Глава Саяногорска (Хакасия) Михаил Валов лишился прав за езду в рьяном виде. Соответствующее решение вынес Верховный суд республики, об этом сообщает 19rus.info.

Напомним, в ночь на 8 июля в Саяногорске дорожные полицейские остановили машину мэра. Просто для проверки. Валову предложили пройти медицинское освидетельствование. Он заявил, что готов, но только в больнице, куда его и доставили. Тест оказался положительным, однако количество промилле пока не известно. Сам Валов отрицает, что выпивал.

- С фактом алкогольного опьянения я не согласен, так как каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей, - заявил тогда Михаил Валов.

В отношении руководителя был составлен административный материал, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.

Дело Михаила Валова уже переносили, и в этот раз он тоже настаивал, чтобы отложили рассмотрение. Но в итоге суд признал его виновным по части 1 статьи 12.8 кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). В виде наказания назначили штраф - 30 тысяч и лишение водительских прав на 1 год и 6 месяцев.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, журналистов на заседание не пустили. Поэтому лично спросить, будет ли Михаил Валов обжаловать решение, не удалось. А по телефону до него никто не может дозвониться.

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В ночь на 8 июля в Саяногорске сотрудники ГИБДД остановили приметный автомобиль - машину мэра города Михаила Валова. Просто для проверки. Нр, как оказалось, не зря. Подробностей немного, но известно, что Валову предложили пройти медосвидетельсвование на наличие алкоголя в крови. Он заявил, что готов, но только в больнице, куда его и доставили. Тест оказался положительным, однако количество промилле пока не известно. Сам Валов отрицает, что выпивал (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU