2020-07-24T14:37:51+03:00
Происшествия

Главу Саяногорска лишили прав за пьяную езду

Сам он до последнего утверждал, что находился под действием лекарств
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Михаил Валов Фото: соцсетиМихаил Валов Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Глава Саяногорска (Хакасия) Михаил Валов лишился прав за езду в рьяном виде. Соответствующее решение вынес Верховный суд республики, об этом сообщает 19rus.info.

Напомним, в ночь на 8 июля в Саяногорске дорожные полицейские остановили машину мэра. Просто для проверки. Валову предложили пройти медицинское освидетельствование. Он заявил, что готов, но только в больнице, куда его и доставили. Тест оказался положительным, однако количество промилле пока не известно. Сам Валов отрицает, что выпивал.

- С фактом алкогольного опьянения я не согласен, так как каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей, - заявил тогда Михаил Валов.

В отношении руководителя был составлен административный материал, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.

Дело Михаила Валова уже переносили, и в этот раз он тоже настаивал, чтобы отложили рассмотрение. Но в итоге суд признал его виновным по части 1 статьи 12.8 кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). В виде наказания назначили штраф - 30 тысяч и лишение водительских прав на 1 год и 6 месяцев.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, журналистов на заседание не пустили. Поэтому лично спросить, будет ли Михаил Валов обжаловать решение, не удалось. А по телефону до него никто не может дозвониться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С фактом алкогольного опьянения не согласен»: мэра Саяногорска поймали пьяным за рулем

В ночь на 8 июля в Саяногорске сотрудники ГИБДД остановили приметный автомобиль - машину мэра города Михаила Валова. Просто для проверки. Нр, как оказалось, не зря. Подробностей немного, но известно, что Валову предложили пройти медосвидетельсвование на наличие алкоголя в крови. Он заявил, что готов, но только в больнице, куда его и доставили. Тест оказался положительным, однако количество промилле пока не известно. Сам Валов отрицает, что выпивал (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ получил международную награду Visa Global Service Quality
Главу Саяногорска лишили прав за пьяную езду
Количество акционеров ВТБ в Красноярском крае и Хакасии за полугодие увеличилось на 90%
В Советском районе Красноярска открыли дополнительную дежурную группу в детском саду
Бывший визит–центр Универсиады в Красноярске стал рестораном
«Уступи пассажирам трамвая»: в Красноярске появилась новая разметка в виде короны
В Красноярске подрядчику придется за свой счет восстанавливать сквер «Добрый»
В Красноярске поменяется маршрут автобуса №99
Трещины раскололи здание: в Красноярске оштрафовали бюро судмедэкспертизы за состояние «Дома Гудкова»
В Красноярске рядом с новым сквером на Королева появится современная парковка
В Енисейске задержали извращенца, у которого обнаружили диски с детской порнографией
Лежат неподвижно в траве: в питомнике Красноярского края на свет появились маралята
В Красноярске раненых при вооруженном нападении инкассаторов на время выпишут из больницы
В Законодательном Собрании Красноярского края появился новый депутат
Разнимал соседа с приятелем: в Абакане 17-летний парень получил удар ножом во время драки
Красноярцев ожидают дождливые выходные
Реакция красноярцев на новые клумбы на Предмостной площади: «Мало растений»
«Несколько дней бил муж»: в Красноярске избитую женщину привезли в больницу в состоянии травматического шока
В Красноярске Меняйло призвал Роспотребнадзор и минздрав решать проблему коронавируса,«а не быть статистиками»
В «Гринпис» опубликовали кадры полыхающих лесов Красноярского края
ФСБ задержала в Красноярском крае вербовщиков запрещенного в России «Исламского движения Узбекистана»
Красноярские депутаты попросили мэра открыть детские сады в городе
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
Сын ограбил гараж отца, чтобы вытащить четыре ружья из сейфа
Возле «Роева ручья» появился «лежачий светофор»
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты