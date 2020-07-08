2020-07-08T18:30:14+03:00
Общество

«С фактом алкогольного опьянения не согласен»: мэра Саяногорска поймали пьяным за рулем

Сам он отрицает, что пил спиртное, утверждает, что просто на лекарствах
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мэр Саяногорска Михаил Валов Фото: соцсетиМэр Саяногорска Михаил Валов Фото: соцсети
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В ночь на 8 июля в Саяногорске сотрудники ГБДД остановили приметный автомобиль - машину мэра города Михаила Валова. Просто для проверки. Нр, как оказалось, не зря. Подробностей немного, но известно, что Валову предложили пройти медосвидетельсвование на наличие алкоголя в крови. Он заявил, что готов, но только в больнице, куда его и доставили.

Тест оказался положительным, однако количество промилле пока не известно. Сам Валов отрицает, что выпивал.

- С фактом алкогольного опьянения я не согласен, так как каждый день принимаю лекарства по рекомендации врачей, - оправдывается Валов.- Также сообщаю, что с 22 июня по 23 июля я нахожусь в очередном отпуске. Я всегда готов слушать критику в свой адрес по рабочим вопросам, по вопросам, касающимся проблем города и горожан. Однако что касается моей личной жизни и личной жизни членов моей семьи, прошу отнестись с пониманием - обсуждать эти вещи публично не считаю возможным.

На Валова составили протокок. За езду в пьяном виде ему грозит лишение прав и штраф 30 000 рублей по ч.1 ст. 12.8 КоАП России. Известно также, что это не первое столкновение Михаила Валова с ГИБДД. Несколькими годами ранее он стал участником ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«С фактом алкогольного опьянения не согласен»: мэра Саяногорска поймали пьяным за рулем
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