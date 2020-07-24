Бывший визит–центр Универсиады в Красноярске стал рестораном

24 Июль 2020 2020-07-24T13:27:58+03:00

Посетителям пока можно расположиться лишь на летней террасе

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«Дом у озера» - так сейчас называется визит-центр Универсиады в Красноярске на острове Татышев.

Напомним, конструкцию с панорамными окнами и амфитеатром на крыше построили, чтобы гости Студенческих игр могли отдохнуть, перекусить, погреться. А после здание (в нем располагались кафе, зона отдыха, информационное бюро, туалеты) было закрыто.

24 июля в городской администрации сообщили, что посетителям уже можно уютно расположиться на летней террасе.

«Приходите, бывший визит-центр универсиады обрёл свою вторую жизнь!».

Это первое заведение в городе, которое было создано студентами Института гастрономии СФУ под кураторством команды Bellini.

Студенты прошли все этапы работы над разработкой и запуском заведения Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Студенты прошли все этапы работы над разработкой и запуском заведения. Они на практике узнали все тонкости открытия нового кафе в условиях реального рынка ресторанных услуг.

Каким будет меню? Традиционные пицца, салаты, сэндвичи, панини, напитки «to go» и многое другое. А в ближайшем будущем еще появятся новинки формата «street food» со сверхбыстрым обслуживанием.

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«Сказать, что мы лакомый кусочек отхватили, нельзя»: визит-центр на Татышеве станет рестораном

Накануне стало известно: пустующий визит-центр у вантового (Виноградовского) моста превратят в новую точку общепита. Помещение площадью в 380 «квадратов» взяла в аренду на 10 лет популярная гастросеть Bellini group. Ее заявка оказалась единственной на конкурсе. Так что сейчас с победителем заключают контракт (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU