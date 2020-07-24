2020-07-24T10:27:53+03:00
Общество

«Уступи пассажирам трамвая»: в Красноярске появилась новая разметка в виде короны

Не всем горожанам понятно, что она обозначает
Ольга КОСТИНА
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"Корона" на дороге Фото: vk.com/krasnoyarskrf"Корона" на дороге Фото: vk.com/krasnoyarskrf
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В Красноярске в ночь на 24 июля нанесли новую разметку на остановке «Учебный комбинат» на Мичурина. Называется она «Корона». Не все знают, но так на проезжей части обозначают трамвайные и автобусные остановки. По такому принципу трамвайные остановки обозначены во многих городах страны, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге.

- Если такое решение окажется действенным, по аналогичному принципу трамвайные остановки разметят и в районе детского кинотеатра «Мечта», - пояснили в пресс-службе администрации города.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на дорожную «Корону». Многие просто не понимают предназначение желтых зигзагов на дороге.

Не все знают предназначение этой разметки Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Не все знают предназначение этой разметки Фото: vk.com/krasnoyarskrf

«А не проще там пешеходный переход сделать, а перед ним - лежачего полицейского?».

«Люди не знают такой разметки».

«Трамвайные платформы нужны, а не это вот все».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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