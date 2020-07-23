2020-07-23T11:44:48+03:00
Общество

Возле «Роева ручья» появился «лежачий светофор»

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Переход стал безопаснее Фото: Сергей ЕреминПереход стал безопаснее Фото: Сергей Еремин
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Пешеходный переход у парка флоры и фауны «Роев ручей» стал значительно безопаснее - здесь установили «лежачий светофор». Власти считают, что эти меры сделают менее аварийным, а переход через дорогу для пешехода более спокойным.

- С помощью современных технологий системно модернизируем пешеходный переход возле парка «Роев ручей». Это позволит увеличить безопасность данного участка, считает глава города Сергей Еремин.

Однако это не просто «лежачий полицейский», как многие могут решить, - на стыке тротуара и дороги имеется светодиодная подсветка, она дублирует сигналы светофора. Так что новшество в прямом смысле слова именно «лежачий светофор». Практика показывает, что пешеходов данная система заставляет заострить внимание, особенно детей. Но на этом нововедения не окончены. В ближайшее время и стоп-линию для водителей заставят дублировать сигналы светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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