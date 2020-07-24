В Красноярске поменяется маршрут автобуса №99
В Красноярске автобусы 99 маршрута временно будут следовать по новой схеме. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской администрации.
Связано это с проведением аварийного ремонта теплотрассы на перекрестке улиц Парижской Коммуны – Карла Маркса. Изменения будут действовать только на территории Центрального района с 25 июля (с 6 утра) до полуночи 1 августа.
Автобусы маршрута со стороны Октябрьского района будут следовать по следующей схеме: ул. Перенсона – проспект Мира – ул. 9 Января – ул. Карла Маркса и далее по своей схеме движения.
Получается, что из маршрута временно пропадет остановка «Музей им. Сурикова».
Временная схема маршрута Фото: администрация города
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Два красноярских автобуса изменили маршруты с 10 марта
Два автобуса в Красноярске (80-й и 5-й) изменили маршруты со вторника, 10 марта. Об этом напомнили в пресс-службе администрации города. Итак, с сегодняшнего дня автобус № 80 будет ходить до микрорайона «Тихие зори». То есть до нацпарка Столбы или «Роева ручья» на нем, как раньше, не доедешь (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU