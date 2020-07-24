В Красноярске поменяется маршрут автобуса №99

24 Июль 2020 2020-07-24T08:56:31+03:00

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В Красноярске автобусы 99 маршрута временно будут следовать по новой схеме. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской администрации.

Связано это с проведением аварийного ремонта теплотрассы на перекрестке улиц Парижской Коммуны – Карла Маркса. Изменения будут действовать только на территории Центрального района с 25 июля (с 6 утра) до полуночи 1 августа.

Автобусы маршрута со стороны Октябрьского района будут следовать по следующей схеме: ул. Перенсона – проспект Мира – ул. 9 Января – ул. Карла Маркса и далее по своей схеме движения.

Получается, что из маршрута временно пропадет остановка «Музей им. Сурикова».

Временная схема маршрута Фото: администрация города

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ИСТОЧНИК KP.RU