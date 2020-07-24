2020-07-24T05:49:55+03:00
Общество

В Законодательном Собрании Красноярского края появился новый депутат

Он занял место осужденного за взятку Сергея Титова
Ольга КОСТИНА
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В ЗС края появился новый депутатВ ЗС края появился новый депутатФото: Мария ЛЕНЦ
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В Законодательном Собрании перестановки. Мандат депутата от ЛДПР передан Владиславу Королеву. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров:

«Партия всегда заинтересована в лучших, эффективных и честных людях, желающих ответственно работать на благо жителей. И таких людей все больше. Не исключено, что в ближайшее время состоятся еще ряд кадровых обновлений в составе фракции ЛДПР в ЗС края».

Мандат депутата от ЛДПР передан Владиславу Королеву Фото: телеграм-канал «Натаров»

Мандат депутата от ЛДПР передан Владиславу Королеву Фото: телеграм-канал «Натаров»

Владислав Королев занял место ранее осужденного за взятку Сергея Титова. Напомним, Титова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 4 миллиона рублей от некоей компании за то, что поспособствовал поднятию тарифов ЖКХ. Суд признал Сергея Титова виновным и отправил на 8 лет в колонию строгого режима.

Королев уже был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края. Он избирался в 2007 году. В марте 2012 года зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы Красноярска, но позднее снял свою кандидатуру. В 2019 году был назначен руководителем агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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