Красноярского депутата Сергея Титова оставили под стражей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-03T13:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутата Законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова суд оставил под стражей. Напомним, парламентария подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 4 миллиона рублей от некоей компании за то, что поспособствовал поднятию тарифов ЖКХ.

В начале июня у Сергея Титова (в его кабинете) был обыск. В числе прочего нашли травматический пистолет. Сейчас депутат под стражей, в СИЗО. Его защита ходатайствовала об изменении меры пресечения, но под домашний арест суд Титова не отпустил.

- Дело имеет заказной характер, - приводит ТВК слова Антона Тимофеева, адвоката задержанного. - Человек, которого я защищаю, имеет колоссальную поддержку населения, за один день было собрано около 600 подписей в его поддержку.

Сергей Титов пробудет в изоляторе до начала августа. И теперь его защита собирается идти дальше, обратиться в европейский суд по правам человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске арестовали депутата Законодательного собрания

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Сергей Титов задержан по подозрению в мошенничестве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, Титова подозревают в получении денег «за решение вопросов в правительстве» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU