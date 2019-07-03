2019-07-03T13:48:23+03:00
Происшествия

Красноярского депутата Сергея Титова оставили под стражей

Меру пресечения суд не изменил
Ася ЖУКОВА
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Красноярского депутата Сергея Титова оставили под стражей. Фото: сайт Заксобрания.Красноярского депутата Сергея Титова оставили под стражей. Фото: сайт Заксобрания.
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Депутата Законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова суд оставил под стражей. Напомним, парламентария подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 4 миллиона рублей от некоей компании за то, что поспособствовал поднятию тарифов ЖКХ.

В начале июня у Сергея Титова (в его кабинете) был обыск. В числе прочего нашли травматический пистолет. Сейчас депутат под стражей, в СИЗО. Его защита ходатайствовала об изменении меры пресечения, но под домашний арест суд Титова не отпустил.

- Дело имеет заказной характер, - приводит ТВК слова Антона Тимофеева, адвоката задержанного. - Человек, которого я защищаю, имеет колоссальную поддержку населения, за один день было собрано около 600 подписей в его поддержку.

Сергей Титов пробудет в изоляторе до начала августа. И теперь его защита собирается идти дальше, обратиться в европейский суд по правам человека.

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Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Сергей Титов задержан по подозрению в мошенничестве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, Титова подозревают в получении денег «за решение вопросов в правительстве» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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