В Красноярске Меняйло призвал Роспотребнадзор и минздрав решать проблему коронавируса,«а не быть статистиками»

23 Июль 2020 2020-07-23T16:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поучаствовал в работе оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Красноярском крае. По словам полпреда, в сравнении с другими регионами Сибири ситуация в крае не самая тяжелая. Однако поскольку регион большой, то и решения должны приниматься по каждому району и муниципалитету отдельно, в зависимости от ситуации. Отдельное внимание в связи с этим было уделено ситуации в Норильске.

- Я поставил задачу на оперативном штабе, в первую очередь, перед Роспотребнадзором и Минздравом - выработать предложения по решению проблемы, а не быть просто статистиками, - подчеркнул Сергей Меняйло.

Полпред настаивает на превентивных мерах, поскольку они могут сдержать эпидемию, - купировать вспышки инфекции. В противном случае результат может быть утерян, а COVID-19 может отбросить регион на 2-3 месяца назад по уровню заболеваемости.

Губернатор края Александр Усс отметил, что у региона есть специфика - большое количество вахтовиков, около 25 000 человек. Это осложняет ситуацию, однако властям удается справляться.

ИСТОЧНИК KP.RU