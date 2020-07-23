В Красноярск прибыл полпред президента в Сибири Сергей Меняйло

23 Июль 2020 2020-07-23T09:21:20+03:00

Он обсудит с губернатором обстановку по коронавурусу в регионе

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В Красноярск прибыл полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло. Об этом сообщили в Инстаграм-аккаунте губернатора.

Меняйло проведет рабочее совещание с представителями силовых структур и поучаствует в заседании оперштаба, на котором вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом обсудит вопросы распространения в регионе коронавируса и меры противодействия, которые предпринимают власти края.

Добавим, что по официальной информации, в красноярском крае наблюдается снижение количества заболевших. Однако непростая ситуация складывается в Норильске - туда накануне отправлен самолет со средствами индивидуальной защиты и прочими расходными материалами. Кроме того, в заполярный город отправлены врачи Красноярской краевой больницы, которые будут помогать коллегам в Норильске бороться с инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU