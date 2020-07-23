2020-07-23T09:21:20+03:00
Политика

В Красноярск прибыл полпред президента в Сибири Сергей Меняйло

Он обсудит с губернатором обстановку по коронавурусу в регионе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Полпред приехал в Красноярск Фото: неофициальный Инстаграм губернатораПолпред приехал в Красноярск Фото: неофициальный Инстаграм губернатора
Изменить размер текста:

В Красноярск прибыл полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло. Об этом сообщили в Инстаграм-аккаунте губернатора.

Меняйло проведет рабочее совещание с представителями силовых структур и поучаствует в заседании оперштаба, на котором вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом обсудит вопросы распространения в регионе коронавируса и меры противодействия, которые предпринимают власти края.

Добавим, что по официальной информации, в красноярском крае наблюдается снижение количества заболевших. Однако непростая ситуация складывается в Норильске - туда накануне отправлен самолет со средствами индивидуальной защиты и прочими расходными материалами. Кроме того, в заполярный город отправлены врачи Красноярской краевой больницы, которые будут помогать коллегам в Норильске бороться с инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле «Роева ручья» появился «лежачий светофор»
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Норильске назначили и.о главы города
Металлурги и строители чаще всего страдают профессиональными заболеваниями в Красноярском крае
В Красноярск прибыл полпред президента в Сибири Сергей Меняйло
Браконьеры выловили полтонны ценной рыбы на 2,2 миллиона рублей
«Воняет канализацией, потолок не укреплен, нет водоотвода»: педагоги пожаловались на состояние новой школы в Емельяновском районе
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Заключенные пожаловались на продление сроков из-за коронавируса: ГУФСИН отрицает
Футболист «Енисея» уложил на лопатки соперника из «СКА-Хабаровск» борцовским броском
Массовое ДТП на Мичурина: столкнулись 4 легковушки и два автобуса с пассажирами
Вспышка коронавируса: в пансионате «Жили-Были» в Красноярском крае заболели 29 человек
Коронавирус в Красноярске, новости на 23 июля 2020: почему данные по больным разные у медиков и Роспотребнадзора
Улично дорожную сеть Красноярска изменят: к «Планете» и «Гремячей гриве» построят виадуки
«Вырывала раненых бойцов из рук смерти»: красноярские следователи помогли установить памятник фронтовой медсестре
Дома дольщиков на Шевченко в Красноярске будут достроены
Определен застройщик самой большой школы в Красноярске
Клиники федерального медико-биологического агентства в Красноярске вернулись к плановому приему
Уже 10 красноярцев пострадали от укусов змей
Летние кафе и террасы в Красноярске работают без нарушений
Врачи красноярской краевой вылетели в Норильск для помощи в борьбе с COVID
Пушка на Караульную гору Красноярска пока не вернется