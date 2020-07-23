ФСБ задержала в Красноярском крае вербовщиков запрещенного в России «Исламского движения Узбекистана»

23 Июль 2020 2020-07-23T15:57:22+03:00

Задержания прошли в трех регионах России, в том числе и в крае Фото: Мария ЛЕНЦ

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ФСБ провела серию задержаний сторонников запрещенного в России «Исламского движения Узбекистана» сразу в нескольких регионах России, среди которых и Красноярский край - 22 вербовщика, призывавших к терроризму теперь предстанут перед законом. Известно, что вербовщики не только увеличивали число сторонников, но и переправляли их в Сирию, а также помогали террористам финансово. Кроме Красноярского края, террористы задержаны в Москве и Новосибирской области, сообщает kp.ru.

Напомним, несколько недель назад сотрудники УФСБ по Красноярскому краю при поддержке ОМОНа накрыли ячейку террористов, которой руководил имам одной мечетей. Его прихожане говорят, что мужчина распространял запрещенную в России литературу, члены кружка планировали покинуть Россию и вступить в ряды боевиков. Более того, женщины подвергались сексуальным домогательствам. При этом многие из вовлеченных в кружок людей даже не подозревали, что нарушают закон.

СК проводит проверку по материалам разведчиков. По данным Следкома, мужчина проводил религиозные собрания, на которых оправдывал боевиков и раздавал литературу. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU