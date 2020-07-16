СК проверяет имама одной из мечетей: его заподозрили в экстремизме и сексуальных домогательствах

16 Июль 2020 2020-07-16T09:48:48+03:00

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Имама одной из мечетей в Красноярском крае заподозрили в радикализме. Его прихожане говорят, что мужчина распространял запрещенную в России литературу, члены кружка были морально готовы к своей судьбе и исполнению предназначения - часть даже планировала покинуть Россию и вступить в ряды боевиков. Более того, женщины подвергались сексуальным домогательствам. Сейчас с делом разбирается региональная ФСБ.

При этом многие из вовлеченных в кружок людей даже не подозревали, что нарушают закон. К девушкам мужчина был особенно внимателен, склонял к близости.

СК проводит проверку по материалам разведчиков. По данным Следкома, мужчина проводил религиозные собрания, на которых оправдывал боевиков и раздавал литературу. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU