СК проверяет имама одной из мечетей: его заподозрили в экстремизме и сексуальных домогательствах
Имама одной из мечетей в Красноярском крае заподозрили в радикализме. Его прихожане говорят, что мужчина распространял запрещенную в России литературу, члены кружка были морально готовы к своей судьбе и исполнению предназначения - часть даже планировала покинуть Россию и вступить в ряды боевиков. Более того, женщины подвергались сексуальным домогательствам. Сейчас с делом разбирается региональная ФСБ.
При этом многие из вовлеченных в кружок людей даже не подозревали, что нарушают закон. К девушкам мужчина был особенно внимателен, склонял к близости.
СК проводит проверку по материалам разведчиков. По данным Следкома, мужчина проводил религиозные собрания, на которых оправдывал боевиков и раздавал литературу. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU