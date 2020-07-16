2020-07-16T09:48:48+03:00
Происшествия

СК проверяет имама одной из мечетей: его заподозрили в экстремизме и сексуальных домогательствах

Мужчина, говорят его прихожане, распространял запрещенную в России литературу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
СК проводит проверку обвиненийСК проводит проверку обвиненийФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Имама одной из мечетей в Красноярском крае заподозрили в радикализме. Его прихожане говорят, что мужчина распространял запрещенную в России литературу, члены кружка были морально готовы к своей судьбе и исполнению предназначения - часть даже планировала покинуть Россию и вступить в ряды боевиков. Более того, женщины подвергались сексуальным домогательствам. Сейчас с делом разбирается региональная ФСБ.

При этом многие из вовлеченных в кружок людей даже не подозревали, что нарушают закон. К девушкам мужчина был особенно внимателен, склонял к близости.

СК проводит проверку по материалам разведчиков. По данным Следкома, мужчина проводил религиозные собрания, на которых оправдывал боевиков и раздавал литературу. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске, новости на 16 июля 2020: в крае за сутки умерли 16 человек
Мэр Норильска обратился в ЗС за помощью по ситуации с COVID-19 в городе
СК проверяет имама одной из мечетей: его заподозрили в экстремизме и сексуальных домогательствах
Водоснабжение в Ачинске после порыва на сетях водоподачи в районе насосно-фильтровочной станции АГК восстановлено
Минздрав: в Норильск стягивают медиков для лечения больных с COVID-19
Утонул на глубине. СК проверяет гибель 12-мальчика на реке Черный Июс в Хакасии
В почтовых отделениях Красноярского края можно застраховаться от укусов клещей
«Русский Уголь» укрепляет сотрудничество с федеральными потребителями
В Красноярске в Солнечном девушка поблагодарила за помощь незнакомцу с эпилепсией
Спас козырек. Пациент с «короной» выпрыгнул из окна 4 этажа госпиталя
Зимой отключил отопление. Хозяин общежития в Красноярске вынуждает людей съехать
ТРЦ «Планета» в Красноярске работает с соблюдением необходимых противовирусных мер
ВТБ: жители Сибири меньше всего пользовались кредитными каникулами
Ущерб 13 миллионов рублей! В Железногорске будут судить «черных риелторов», которые оставили без жилья десятки людей
Благодаря автокреслу в серьезном ДТП с пятью пострадавшими в Красноярске уцелел 2-летний ребенок
В пяти районах Тувы реки вышли из берегов из-за сильных дождей
Десять населенных пунктов Эвенкии включили в Арктическую зону
Красноярские ветеринарные клиники получат субсидии на стерилизацию домашних животных
20 скверов за сезон: в Красноярске полным ходом идет благоустройство уличных пространств
Больничный по коронавирусу после 65 в Красноярске 2020: сроки продлены до 9 августа
В Красноярске при замене магистрального трубопровода погиб рабочий
Миллион рублей перевела жительница Красноярска мошенникам, при попытке сохранить свои деньги