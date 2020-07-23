Вспышка коронавируса: в пансионате «Жили-Были» в Красноярском крае заболели 29 человек
В пансионате «Жили-Были» в поселке Тарутино - вспышка коронавируса. По данным телеканала «ОСА», заболели как минимум 29 стариков. Руководство пансионата подтвердило журналистам, что заболевшие есть, однако сколько именно человек и в каком состоянии находятся - не рассказали. Источник в пансионате рассказывает, что у пансионата видели очередь из карет «скорой помощи».
Пока остается неизвестным, как в учреждении организована система дезинфекции, имеются ли у жильцов защитные маски и перчатки, что было сделано, чтобы предотвратить вспышку и своевременно ли им всем оказывается медицинская помощь.
Напомним, несколько дней назад стало известно о вспышке заболевания в пансионате «Ветеран» в Красноярске - о ней рассказал депутат Заксобрания Александр Глисков, к которому обратились работники учреждения. Руководство пансионата утаивало количество заболевших. а антисептики, по информации «Комсомольской правды» - Красноярск, закупило лишь перед проверкой Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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