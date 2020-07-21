2020-07-21T11:52:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В красноярском пансионате «Ветеран» сообщили о вспышке коронавируса

Сотрудники жалуются, что руководство скрывает истинное число заболевших
Ольга КОСТИНА
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По информации депутата, в пансионате много заболевшихПо информации депутата, в пансионате много заболевшихФото: Мария ЛЕНЦ
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В пансионате для пожилых людей и инвалидов «Ветеран», который находится в Ветлужанке, сообщили о вспышке коронавирусной инфекции. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков:

«В пансионате «Ветеран» какая-то жесть происходит. Вспышка коронавируса, больше 40 заболевших. Со слов работников, руководство больше обеспокоено утечкой информации, нежели лечением сотрудников и постояльцев. Если информация соответствует действительности, нужно немедленно пансионат превращать в обсерватор и направлять туда врачей».

Обращение сотрудников Фото: Александр ГЛИСКОВ

Обращение сотрудников Фото: Александр ГЛИСКОВ

Депутат сообщил также, что уже направил соответствующие запросы в прокуратуру и следственный комитет. Информацию также передал в оперштаб.

Сейчас надзорным ведомствам предстоит выяснить, насколько полученная информация от сотрудников учреждения соответствует действительности.

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Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Ветеран», который находится в одном из самых зеленых районов Красноярска, в Ветлужанке, на всю страну прославился своей кухней. И речь, к сожалению, не о гастрономических изысках типа фуа-гра или устриц под соусом «Бешамель». На завтрак, обед и ужин старикам, которые коротают здесь свои дни, предлагали сыр с «Голландский» с примесью антибиотиков и сливочное масло с кишечной палочкой, проще говоря – «с фекальными загрязнениями» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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