Коронавирус в Красноярске, новости на 23 июля 2020: почему данные по больным разные у медиков и Роспотребнадзора

23 Июль 2020 2020-07-23T04:39:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный санврач Красноярского края Дмитрий Горяев на встрече с депутатами Заксобрания рассказал, почему данные оперштаба и данные медиков на местах по коронавирусным больным отличаются. По его словам, основная причина в том, что некоторых больных учитывают по нескольку раз. Напомним, ранее о разности в количестве больных заявил мэр Норильска Ринат Ахметчин, обратившись за помощью к властям региона. Ахметчина подвергли жесткой критике, поскольку организация безопасного пространства в городе - зона ответственности муниципалитета, и он подал в отставку.

Однако разница в количестве заболевших - вопрос острый, и на него ответил Горяев. Прежде всего Горяев сказал, что право постановки диагноза имеют только врачи, которые затем отправляют Роспотребнадзору экстренной извещение - на основе таких извещений оперштаб и формирует статистику. Те, кто переносят заболевание бессимптомно, имея в крови РНК COVID-19, в статистику заболеваемости и смертности не попадают. Поскольку тестирование на коронавирус проходит у заболевшего не один раз, периодически показания учитываются неоднократно от одного пациента - отсюда разница . Но вообще, вариантов путаницы с данными немало.

- Еще может быть регистрация положительных проб, как новых, при переводе больного из одной медицинской организации в другую или в другой район. Еще вариант, когда учет положительных исследований пытаются учитывать на двух территориях сразу, - пояснил санврач.

ИСТОЧНИК KP.RU