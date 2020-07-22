Уже 10 красноярцев пострадали от укусов змей

22 Июль 2020 2020-07-22T13:11:21+03:00

Это гораздо больше, чем в прошлом сезоне

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Уже 10 человек в Красноярске обратились с жалобами на укусы змей. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на пресс-службу больницы скорой медицинской помощи.

В нынешнем году теплый сезон начался примерно на месяц раньше обычного. Так что первый пострадавший при контакте со змеей объявился 28 апреля. Дальше больше: через отделение токсикологии прошли 10 таких пациентов. Тогда как в 2019-м за весь сезон змеи укусили 13 человек. А сейчас еще разгар лета…

КОНКРЕТНО

Чаще всего змеи кусают красноярцев в нацпарке Столбы. Удивительно: но в большинстве случаев люди виноваты сами: при встрече со змеей пытаются взять ее в руки. Вот она и нападает – чтобы защитить себя.

Впрочем, есть такие, кто наступил на змею случайно, собирая грибы или ягоды. Значит, планируя поход в лес, стоит надеть высокие сапоги или ботинки.

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Кот убил огромную змею в Красноярском крае

Необычный случай произошел на севере Красноярского края. На даче в местечке Бурмакина гора (под Лесосибирском) обычный домашний кот задавил крупную змею. А потом приволок добычу домой. Видимо, похвастаться.

- Все произошло на Кедровой улице, - делится хозяйка питомца. – Вот такую змею поймал кот. Прокусил ей голову и принес показать хозяевам. В жизни она не такая большая, как получилась на фото (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU