Кот убил огромную змею в Красноярском крае

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:57:21+03:00

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Необычный случай произошел на севере Красноярского края. На даче в местечке Бурмакина гора (под Лесосибирском) обычный домашний кот задавил крупную змею. А потом приволок добычу домой. Видимо, похвастаться.

- Все произошло на Кедровой улице, - делится хозяйка питомца. – Вот такую змею поймал кот. Прокусил ей голову и принес показать хозяевам. В жизни она не такая большая, как получилась на фото.

Тем не менее поступок боевитого кота впечатлил пользователей. Кстати, они сошлись во мнении, что он убил ядовитую змею, гадюку. То есть с риском для жизни (несмотря на то, что по легенде у котов их девять). К тому же люди разглядели на теле змеи утолщение и предположили, кого-то уже съела:

- Схомячила земляную крысу, наверное.

- Жуть берет! Вот это экземпляр.

- Здоровая какая. У нас дача там же. Буду теперь ходить и оглядываться.

- В этом году змей будет много. Жара, полезут из леса к водичке. С купальщиками поплавать.

- А котяра молодец, охотник! Маленько зубы нарастить, и на медведя пойдет!

ИСТОЧНИК KP.RU