В почтовых отделениях Красноярского края автомобилисты могут оформить полисы ОСАГО

22 Июль 2020 2020-07-22T08:18:28+03:00

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В почтовых отделениях Красноярского края теперь возможно оформление полисов ОСАГО. Автовладельцы смогут воспользоваться услугой во всех отделениях региона. Активнее всего полисы страхования автогражданской ответственности приобретают жители населенных пунктов, которые обслуживают Богучанский и Зеленогорский почтамты.

Почта России реализовала уникальную технологию взаимодействия со страховыми компаниями онлайн. Партнерами Почты России выступают компании Страховой Дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах». После заполнения всех необходимых данных оператор почтового отделения отправляет запрос страховщикам и получает расчет страховой премии от разных страховых компаний. После этого клиент получает возможность выбрать оптимальный для себя вариант оформления полиса ОСАГО.

«Мы стремимся наполнить отделения почтовой связи услугами, направленными на повышение качества жизни жителей Красноярского края как в городах, так и в малых населенных пунктах. Партнерство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям сельских населенных пунктов оформить полис ОСАГО на месте, без необходимости выезжать за пределы своего населенного пункта, так как почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства граждан нашей страны», - отметил заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС Красноярского края Алексей Мазуров.

Для оформления полиса ОСАГО в почтовом отделении потребуются ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU