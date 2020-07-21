В Красноярском крае ожидается гроза и сильный ветер

21 Июль 2020 2020-07-21T16:36:37+03:00

Рекомендовано без лишней необходимости из дома не выходить

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В Красноярском крае резко поменяется погода. Предупреждение о возможных опасных и неблагоприятных явлениях погоды опубликовано на сайте администрации города. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, вечером 21 и ночью 22 июля в центральных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города советуют во время непогоды:

- ограничить пребывание и проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- при усилении ветра держаться подальше от рекламных и других легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев, не паркуйте рядом с ними транспорт;

- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам;

- соблюдать правила безопасности при грозе: не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU