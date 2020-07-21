2020-07-21T14:20:25+03:00
Происшествия

«Весь профлист во вмятинах»: на Хакасию обрушился ураган с ветром, дождем и крупным градом

Местные жители подсчитывают убытки [видео]
Ольга КОСТИНА
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Градом побило постройки Фото: соцсетиГрадом побило постройки Фото: соцсети
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21 июля на Ширинский район Хакасии налетел ураган. Небо моментально потемнело, подул сильный ветер и влил дождь стеной. В некоторых местах прошел сильный град величиной с перепелиное яйцо.

Град в Хакасии 21.07.2020.Соцсети

В соцсетях появилось видео, как один из местных жителей осматривает свои владения после разгула стихии. Судя по кадрам, от града сильно пострадали постройки: градом их просто изрешетило. Стены все во вмятинах и выбоинах. Во дворе огромные лужи. В кое-где еще и сугробы из града, которые еще не успел растаять.

«Вот так у нас прошел град небольшой, весь профлист во вмятинах», - комментирует хозяин дома.

Последствия урагана 21.07.2020.Соцсети

Но больше всего, конечно, пострадали огороды. Летний град не пощадил урожай. Если только люди заранее не позаботились о своих посадках. Ведь в МЧС Республики заранее предупреждали о том, что разгуляется непогода. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 21 и ночью 22 июня в Хакасии местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду, местами шквалистые порывы до 25 метров в секунду.

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- Это был настоящий ад среди белого дня! – люди до сих пор вспоминают с ужасом о выпавшем 22 июня в Хакасии граде. – Вы себе не представляете, размером с куриное яйцо. Он буквально изрешетил все – машины, крыши домов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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