2020-07-21T07:49:22+03:00
Происшествия

8 детей погибли в Красноярске после падения из окон

В большинстве случаев малышам было не больше четырех лет
Ольга КОСТИНА
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В этом году при падении из окна погибли уже 8 детейВ этом году при падении из окна погибли уже 8 детейФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярска подвели печальную статистику по детскому травматизму за последние 5 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год количество случаев выросло на 70 процентов.

В краевом центре за этот период зарегистрировано 88 происшествий с участием детей. При этом 17 из них были связаны с падением из окон многоэтажек. Большая часть пострадавших – это дети младше четырех лет. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, погибли 8 малышей.

Наиболее актуальна эта проблема летом, когда взрослые открывают окна проветрить помещение. Многие при этом не используют специальные приспособления, обеспечивающие безопасность ребенка.

- Администрация города усилила меры профилактики детского травматизма на территории Красноярска, - рассказала Елена Боброва, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации города. - Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделами полиции организовано патрулирование. Проводятся рейды в жилых зонах и дворовых пространствах, а также вблизи пешеходных переходов. В рамках этой работы мы беседуем с родителями, даем соответствующие рекомендации и памятки.

КОНКРЕТНО

Если ребенок остается в комнате один, то соблюдайте ряд рекомендаций:

- Закройте окна или поставьте их в режим проветривания во фронтальном положении;

- если на окнах есть форточка, то открывайте только ее;

- убедитесь, что ручки окон не сможет повернуть ребенок;

- при наличии замка на ручке окон убедитесь в его надежности;

- не надейтесь на москитную сетку, ребенок может выпасть вместе с ней;

- отодвиньте от окон всю мебель, которой ребенок может использовать в качестве опоры.

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Выяснилось, что и раньше Стас* пытался залезть на подоконник. После этого родители стали преграждать путь к окну различными вещами, чтобы он не смог туда подобраться. В тот день женщина убиралась и не успела поставить преграду. Ближе к полуночи она все-таки позвонила в «скорую» и мальчика доставили в 20-ю больницу. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина голени и плеча с правой стороны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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