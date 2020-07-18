2020-07-18T16:01:39+03:00
Происшествия

«Дочь на подоконнике, а сын упал»: в Красноярске 3-летний малыш попал в больницу после падения из окна

Мать в это время находилась в соседней комнате [эксклюзив kp.ru]
Ольга КОСТИНА
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Брат с сестрой вскарабкались на подоконникБрат с сестрой вскарабкались на подоконникФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на улице 60 лет Октября 3-летний ребенок выпал из окна. Несчастный случай произошел 12 июля в восьмом часу вечера. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник.

В полицию позвонила соседка: «Маленький ребенок выпал из окна 1 этажа, а на подоконнике еще один ребенок полутора лет, рядом никого нет».

Полицейские прибыли на место вызова. 29-летняя женщина пояснила, что находилась одна дома с тремя маленькими детьми, 40-летний муж был на работе за городом.

- Я навела порядок в квартире, - рассказала она. – 10-летний старший сын Алексей* находился в своей комнате, двое других детей – 3-летний Стас* и годовалая Елена* - были со мной в другой комнате. Я отлучилась, чтобы загрузить в стиральную машину белье для стирки, отсутствовала примерно минут пять. Когда вернулась в комнату, увидела на подоконнике дочь, а сын упал. Его держал на руках неизвестный молодой человек. Я забрала сына через окно в комнату и закрыла окно.

Она сразу стала осматривать ребенка. Обнаружила ссадину в районе виска и на правой ноге. Сама обработала раны, в больницу не стала обращаться, поскольку сынишка чувствовал себя хорошо. Да и двух других оставить не с кем. Сразу позвонила мужу и попросила приехать быстрее, чтобы тот свозил сына к врачу.

Выяснилось, что и раньше Стас* пытался залезть на подоконник. После этого родители стали преграждать путь к окну различными вещами, чтобы он не смог туда подобраться. В тот день женщина убиралась и не успела поставить преграду. Ближе к полуночи она все-таки позвонила в «скорую» и мальчика доставили в 20-ю больницу. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина голени и плеча с правой стороны. Малыша госпитализировали, а спецсообщение поступило в полицию. Установлено, что семья благополучная. Дети ни в чем не нуждаются. Это также подтверждают соседи.

Проверку данного происшествия сейчас проводят правоохранительные органы. По ее результатам станет ясно, нужно ли привлекать родителей к ответственности или можно ограничиться предупреждением.

*-имена изменены согласно требованиям законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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