В Красноярске сносят незаконные павильоны и алкоточки

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:26:28+03:00

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В Красноярске демонтируют незаконные павильоны и алкоточки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, во время очередного рейда в Ленинском районе выявили шесть мест, где торговали без документов или с нарушением правил реализации спиртного. Это на улице 3-й Шинной, 42, Крайней, 2А, ул. Глинки, 19, Паровозной, 10, Красрабе, 84, Давыдова, 48/1.

Собственникам дали неделю, чтобы они убрали торговые точки сами. Два владельца так и поступили. Остальные павильоны будут ликвидированы в административном порядке.

После демонтажа их отправят на площадку для хранения. Хозяева смогут вернуть свои точки после того, как предоставят документы, подтверждающие право собственности и возместят затраты на снос.

- Владельцам павильонов, которые допускают грубые нарушения торговли и благоустройства, мы применяем кардинальные меры. В интересах владельцев не дожидаться сноса, а самостоятельно демонтировать торговые точки, - подчеркнул глава администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

ИСТОЧНИК KP.RU