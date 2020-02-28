2020-02-28T15:26:28+03:00
Общество

В Красноярске сносят незаконные павильоны и алкоточки

Владельцам дают возможность убрать их своими силами
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске сносят незаконные павильоны и алкоточки.В Красноярске сносят незаконные павильоны и алкоточки.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске демонтируют незаконные павильоны и алкоточки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, во время очередного рейда в Ленинском районе выявили шесть мест, где торговали без документов или с нарушением правил реализации спиртного. Это на улице 3-й Шинной, 42, Крайней, 2А, ул. Глинки, 19, Паровозной, 10, Красрабе, 84, Давыдова, 48/1.

Собственникам дали неделю, чтобы они убрали торговые точки сами. Два владельца так и поступили. Остальные павильоны будут ликвидированы в административном порядке.

После демонтажа их отправят на площадку для хранения. Хозяева смогут вернуть свои точки после того, как предоставят документы, подтверждающие право собственности и возместят затраты на снос.

- Владельцам павильонов, которые допускают грубые нарушения торговли и благоустройства, мы применяем кардинальные меры. В интересах владельцев не дожидаться сноса, а самостоятельно демонтировать торговые точки, - подчеркнул глава администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра красноярцам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ
Жителей Красноярска и края предупреждают об усилении ветра
Красноярцев пригласили на праздник варежки
В Красноярске сносят незаконные павильоны и алкоточки
Аэропорт Красноярска удвоил контроль пассажиров из-за коронавируса
Свидетели сообщили о падении крана в котлован с рабочими в Северном
В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за агрессивных собак
Участницы фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» показали самые трогательные моменты своей жизни
В Железногорске мужчина пять раз продал свое авто знакомым и сел на 12 лет
Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана
Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать
Красноярский депутат получил восемь лет строго режима за взятку
Губернатор Красноярского края решил лично проверять лесосеки
В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтора
Масленица в Красноярске-2020: где и как перекроют подъезды к набережной
В Туве едва не сгорел заживо запертый в доме мужчина