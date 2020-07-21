Бывшего ректора красноярского медицинского университета признали невиновным в растрате 1,2 миллиона рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T04:42:19+03:00

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Прекращено уголовное дело бывшего ректора красноярского медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Ивана Артюхова и бывшего проректора вуза Бориса Краснопеева. Дело закрыто в связи с отсутствие состава преступления. Их обвиняли в растрате и присвоении более 1 миллиона 120 тысяч рублей. Об этом журналистам Новостей ТВК сообщил сам Иван Артюхов.

Советующее постановление прежний руководитель медицинского вуза получил 20 июля. Теперь он намерен требовать компенсацию по всем пунктам, указанным в документе, а также ждет официальных извинений от прокуратуры.

Постановление о прекращении уголовного дела Фото: Новости ТВК

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в конце 2018 года на Артюхова и Краснопеева завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». По версии следствия, в 2011 году из бюджета университета была оплачена постройка купола над главным корпусом. Вскоре он был смонтирован. Однако в 2016 году заключили договор… на те же работы. Как предполагали следователи, подозреваемые присвоили себе более миллиона рублей.

После этого их временно отстранили от должностей. На место ректора назначили депутата ЗС Алексея Протопопова. Позже был подписан приказ об увольнении ректора в связи с истечением срока трудового договора.

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Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева уличили в коррупции. На них заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» рассказали в региональном УФСБ. В конце сентября у обоих (дома и в кабинетах) прошли обыски (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU