2020-07-21T04:42:19+03:00
Общество

Бывшего ректора красноярского медицинского университета признали невиновным в растрате 1,2 миллиона рублей

С Ивана Артюхова и его заместителя сняли все обвинения
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Иван Артюхов требует извинений от прокуратуры Фото: КрасГМУИван Артюхов требует извинений от прокуратуры Фото: КрасГМУ
Изменить размер текста:

Прекращено уголовное дело бывшего ректора красноярского медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Ивана Артюхова и бывшего проректора вуза Бориса Краснопеева. Дело закрыто в связи с отсутствие состава преступления. Их обвиняли в растрате и присвоении более 1 миллиона 120 тысяч рублей. Об этом журналистам Новостей ТВК сообщил сам Иван Артюхов.

Советующее постановление прежний руководитель медицинского вуза получил 20 июля. Теперь он намерен требовать компенсацию по всем пунктам, указанным в документе, а также ждет официальных извинений от прокуратуры.

Постановление о прекращении уголовного дела Фото: Новости ТВК

Постановление о прекращении уголовного дела Фото: Новости ТВК

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в конце 2018 года на Артюхова и Краснопеева завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». По версии следствия, в 2011 году из бюджета университета была оплачена постройка купола над главным корпусом. Вскоре он был смонтирован. Однако в 2016 году заключили договор… на те же работы. Как предполагали следователи, подозреваемые присвоили себе более миллиона рублей.

После этого их временно отстранили от должностей. На место ректора назначили депутата ЗС Алексея Протопопова. Позже был подписан приказ об увольнении ректора в связи с истечением срока трудового договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ректор медуниверситета Красноярска Иван Артюхов, подозреваемый ФСБ в растрате, уволен

Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева уличили в коррупции. На них заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» рассказали в региональном УФСБ. В конце сентября у обоих (дома и в кабинетах) прошли обыски (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хакасии подростки продавали наркотики через Интернет
Бывшего ректора красноярского медицинского университета признали невиновным в растрате 1,2 миллиона рублей
В Красноярске тренера по футболу обманули при продаже репродукции картины «Мона Лиза»
Сбившего женщину на обочине в Академгородке водителя ищут в Красноярске
Парковки в центре Красноярска снова станут платными
Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края
«Как сказать детям?»: в Красноярске мужа подозревают в убийстве жены
Дополнительную антиклещевую обработку проведут в Красноярске
Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой
Работодатели Красноярского края могут обратиться за финансированием по охране труда
Соседи голыми руками скрутили вора при попытке обокрасть дом умершей бабушки в Хакасии
Красноярцы просят запретить электросамокаты на Татышеве