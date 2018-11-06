2018-11-06T11:40:14+03:00
Происшествия

Уволен подозреваемый ФСБ в растрате ректор красноярского медуниверситета

Приказ подписан министром здравоохранения РФ
Ася ЖУКОВА
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Уволен подозреваемый ФСБ в растрате ректор красноярского медуниверситета. Фото: КрасГМУ.Уволен подозреваемый ФСБ в растрате ректор красноярского медуниверситета. Фото: КрасГМУ.
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Ректор медуниверситета Красноярска Иван Артюхов, подозреваемый ФСБ в растрате, уволен. Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, сообщает «360».

Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева уличили в коррупции. На них заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» рассказали в региональном УФСБ. В конце сентября у обоих (дома и в кабинетах) прошли обыски.

Предварительно: возможно, руководители вуза виновны в присвоении и растрате 1,12 миллиона рублей. Так, в 20011-м году из бюджета университета была оплачена постройка купола над главным корпусом. Вскоре он был смонтирован. Однако в 2016-м году заключили договор… на те же работы.

- Таким образом, Артюхов и Краснопеев незаконно получили денежные средства, принадлежащие ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет», в размере более 1 миллиона рублей, что является особо крупным размером, - заявили в пресс-службе УФСБ.

Теперь каждому грозит по 10 лет. Отметим, что Иван Артюхов руководил КрасГМУ с 2004 года, то 14 лет подряд.

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