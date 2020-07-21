В Красноярске тренера по футболу обманули при продаже репродукции картины «Мона Лиза»

21 Июль 2020 2020-07-21T04:33:19+03:00

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В Красноярске тренер по футболу стал жертвой мошенников. По данным собственного источника «Комсомольской правды» - Красноярск, мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Выяснилось, что он опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже репродукции картины «Мона Лиза». 10 июля ему позвонил «покупатель». Тут же начал выспрашивать данные банковской карты. Пояснил, что хотел бы скорее рассчитаться за покупку. Не вопрос! Владелец картины тут же сообщил все требуемые сведения. Пискнул телефон. Пришло сообщение, что с карты снята сумма в размере 5050 рублей. Что за ерунда! Попробовал позвонить покупателю, тот не отвечает. Тогда-то мужчина понял, что его обманули.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (кража чужого имущества). Пока преступление не раскрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU