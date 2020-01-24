24 Янв. 2020 2020-01-24T07:04:21+03:00

17 человек за сутки стали жертвами банковских мошенников в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

У них выманили почти миллион рублей

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За одни только сутки в Красноярском крае 17 человек попались на уловки банковских мошенников. Лишились почти миллиона (900 тысяч) рублей, пояснили в пресс-службе регионального главка.

Полицейские постоянно предупреждают: аферисты в IT-сфере все время придумывают новые схемы, будьте осторожнее. Между тем люди продолжают покупаться и на банальные разводки.

- Преступники действуют по обычной схеме, - говорят в полиции. – Звонят якобы как представители службы безопасности банка. Сообщают, что с карты клиента кто-то хочет похитить средства. Чтобы устранить опасность, предлагают продиктовать все данные карты (номер, срок действия и трехзначный код проверки подлинности - на оборотной стороне). Затем списывают деньги.

А люди верят. Не только пенсионеры, но и молодые. Жертвами мошенников стали жители Красноярска и края от 24 до 61 года.

Напомним, сотрудники банков никогда не звонят клиентам, не спрашивают номера карт и коды. Если нужно убедиться в безопасности сбережений, обратитесь на «горячую линию» банка, сами.

ИСТОЧНИК KP.RU