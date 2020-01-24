2020-01-24T07:04:21+03:00
Происшествия

17 человек за сутки стали жертвами банковских мошенников в Красноярском крае

У них выманили почти миллион рублей
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
17 человек за сутки стали жертвами банковских мошенников в Красноярском крае.17 человек за сутки стали жертвами банковских мошенников в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За одни только сутки в Красноярском крае 17 человек попались на уловки банковских мошенников. Лишились почти миллиона (900 тысяч) рублей, пояснили в пресс-службе регионального главка.

Полицейские постоянно предупреждают: аферисты в IT-сфере все время придумывают новые схемы, будьте осторожнее. Между тем люди продолжают покупаться и на банальные разводки.

- Преступники действуют по обычной схеме, - говорят в полиции. – Звонят якобы как представители службы безопасности банка. Сообщают, что с карты клиента кто-то хочет похитить средства. Чтобы устранить опасность, предлагают продиктовать все данные карты (номер, срок действия и трехзначный код проверки подлинности - на оборотной стороне). Затем списывают деньги.

А люди верят. Не только пенсионеры, но и молодые. Жертвами мошенников стали жители Красноярска и края от 24 до 61 года.

Напомним, сотрудники банков никогда не звонят клиентам, не спрашивают номера карт и коды. Если нужно убедиться в безопасности сбережений, обратитесь на «горячую линию» банка, сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярец съедает за год почти 2 кг мороженого
«Батон» поймали на торговле просрочкой в Красноярском крае
17 человек за сутки стали жертвами банковских мошенников в Красноярском крае
Набережную на Стрелке пустят под постройку делового квартала
Почти 2000 бесплатных мест дополнительно откроют в красноярском медицинском
70 школьных автобусов получили районы Красноярского края
В Красноярске потеплеет до +2 уже сегодня
В Красноярске появится памятник писателю-фантасту Михаилу Успенскому
Двое детей в 16 лет: в Туве зафиксирован всплеск рождаемости у девочек-подростков
В Красноярске ищут доноров с редкой группой крови
В Красноярске объявлен набор на обучение волонтеров-поисковиков
В иске отказать. Экс-главе Счетной палаты Красноярского края не вернули должность
Топ-менеджер Красноярскэнергосбыта проведет прямой эфир с жителями края в социальной сети «ВКонтакте»
Красноярцы недовольны. На что жалуются пассажиры такси
В Красноярске ищут сварщиков и машинистов с зарплатой в 100 тысяч рублей
Красноярская инста-блогер Катя Вкус побывала на шоу «Давай поженимся»
В Хакасии следователи установили причину смерти мужчины в бассейне
Клиенты Tele2 в Красноярске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%
В Красноярском крае из-за возгорания телевизора погибли три человека