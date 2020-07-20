20 Июль 2020 2020-07-20T18:29:17+03:00

Сбившего женщину на обочине в Академгородке водителя ищут в Красноярске. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

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В Красноярске разыскивают водителя, сбившего в Академгородке женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Все произошло в субботу, 18 июля, в 20.45 у дома в Академгородке,17А. 61-летняя женщина шла обочине, и тут появилась машина. Возможно, водитель не заметил пешехода, а, когда все произошло, испугался. Так или иначе с места ДТП он скрылся, а пострадавшая получила серьезные травмы.

КОНКРЕТНО

Автомобиль, который сбил женщину, предположительно, белого цвета. Кто был за рулем, потерпевшая не разглядела.

Полицейские призывают: если вы видели аварию или у вас есть запись видеорегистратора, обязательно позвоните по телефонам 127 (дежурная служба ГИБДД г. Красноярска), 2268387 (отделение розыска), 89233120139 (инспектор по розыску).

Не оставайтесь равнодушными!

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ИСТОЧНИК KP.RU