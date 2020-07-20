«Жалко Кирюшу»: погубивший 15-летнего пассажира водитель в Лесосибирске попал под уголовное дело

20 Июль 2020 2020-07-20T10:06:51+03:00

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- Спокойный, скромный, золотой парень был, жалко Кирюшу, - так пишут в соцсетях о погибшем в ДТП 15-летнем Кирилле С. жители Лесосибирска (Красноярский край). На водителя ВАЗ 2109, который был в тот момент за рулем, завели уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, трагедия произошла накануне, 19 июля. 18-летний водитель, двигаясь по улице Горького, потерял управление и врезался в жилой дом. Машина буквально развалилась на части. Один из пассажиров, 15-летний Кирилл С., погиб на месте. Водителя и еще трех человек, находившихся в салоне, с травмами отправили в больницу.

18-летний водитель, двигаясь по улице Горького, потерял управление и врезался в жилой дом. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вскоре выяснилось: прав у парня не было. Автомобиль купили только за 15 дней до ЧП, а хозяин просто дал приятелю порулить.

- На водителя завели уголовное дело по признакам статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - пояснили полицейские. – Максимальное наказание по ней – 5 лет лишения свободы.

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В Лесосибирске по вине 18-летнего водителя ВАЗ-2109 погиб 15-летний подросток. Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, авария произошла утром в воскресенье, 19 июля. У водителя не было прав на вождение, а машину парень купил за пару недель до жесткого ДТП. Случилось все в считанные минуты: ВАЗ двигался по Горького и, видимо, на приличной скорости, в какой-то момент парень, которому владелец машины, как говорится, дал порулить, не справился с управлением и влетел в здание (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU