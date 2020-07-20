Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края
Глава пресс-службы губернатора Красноярского края Максим Кудрявцев уходит в отставку. Об этом сообщили на сайте администрации региона.
Напомним, он проработал в правительстве семь месяцев, с декабря прошлого года. А теперь подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Исполнять его обязанности пока будет Дмитрий Костюнин. Сейчас он замещает начальника управления пресс-службы губернатора и правительства, а раньше работал в «Красспорте».
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