2020-07-20T14:43:55+03:00
Общество

Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края

Он проработал семь месяцев [фото]
Ася ЖУКОВА
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Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края.Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края.
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Глава пресс-службы губернатора Красноярского края Максим Кудрявцев уходит в отставку. Об этом сообщили на сайте администрации региона.

Напомним, он проработал в правительстве семь месяцев, с декабря прошлого года. А теперь подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Исполнять его обязанности пока будет Дмитрий Костюнин. Сейчас он замещает начальника управления пресс-службы губернатора и правительства, а раньше работал в «Красспорте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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