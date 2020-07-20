Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края

20 Июль 2020 2020-07-20T14:43:55+03:00

Он проработал семь месяцев [фото]

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Глава пресс-службы губернатора Красноярского края Максим Кудрявцев уходит в отставку. Об этом сообщили на сайте администрации региона.

Напомним, он проработал в правительстве семь месяцев, с декабря прошлого года. А теперь подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Исполнять его обязанности пока будет Дмитрий Костюнин. Сейчас он замещает начальника управления пресс-службы губернатора и правительства, а раньше работал в «Красспорте».

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ИСТОЧНИК KP.RU