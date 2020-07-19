2020-07-19T06:42:10+03:00
Происшествия

В Лесосибирске водитель ВАЗ влетел в здание: погиб 15-летний подросток

Еще трое пассажиров госпитализированы в городскую больницу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ВАЗ всмятку Фото: ГУ МВД по красноярскому краюВАЗ всмятку Фото: ГУ МВД по красноярскому краю
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В Лесосибирске по вине 18-летнего водителя ВАЗ-2109 погиб 15-летний подросток. Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, авария произошла утром в воскресенье, 19 июля. У водителя не было прав на вождение, а машину парень купил за пару недель до жесткого ДТП. Случилось все в считанные минуты: ВАЗ двигался по Горького и, видимо, на приличной скорости, в какой-то момент парень, которому владелец машины, как говорится, дал порулить, не справился с управлением и влетел в здание.

В машине было несколько пассажиров Фото: ГУ МВД по красноярскому краю

В машине было несколько пассажиров Фото: ГУ МВД по красноярскому краю

- В момент ДТП в автомобиле находился водитель и четверо пассажиров. В результате происшествия 15-летний пассажир погиб на месте ДТП. Водитель и три пассажира госпитализированы в городскую больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа - выясняют все обстоятельства случившегося. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства).

ИСТОЧНИК KP.RU

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