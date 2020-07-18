2020-07-18T13:18:50+03:00
Общество

«Услышал душераздирающий вопль»: житель Красноярска спас собаку, которая провалилась в открытый люк

На помощь никто не приехал, пришлось доставать самому
Ольга КОСТИНА
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Собака не могла выбраться самостоятельно Фото: ТВКСобака не могла выбраться самостоятельно Фото: ТВК
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Житель Красноярска спас собаку, которая провалилась в открытый люк рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщают Новости ТВК.

Все произошло 16 июля в районе улицы Семафорная, 76 рядом с частным сектором.

«Проезжая мимо, услышал душераздирающий вопль, остановился, прошел к путям. В траве наткнулся на открытый люк, в котором сидела собака», - рассказал Александр.

Мужчина попытался вызвать экстренные службы, но безуспешно. Ему отвечали: «мы не можем» или «приедем завтра». Времени ждать, у Александра не было. Но и не в его характере бросать кого-то в беду. Поразмыслив, он отправился в магазин за вкусностями. Ну а потом начал действовать.

На помощь никто не приехал Фото: ТВК

На помощь никто не приехал Фото: ТВК

Александр вспоминает:

«Пришлось самому импровизировать на месте. У меня был в машине поводок моей собаки. Сделал удавку, опустил в колодец. До этого купил еду, подозвал бедолагу. Зацепил и вытащил».

В «благодарность» перепуганная собака укусила своего спасителя, когда он попытался снять удавку. Пришлось обрезать поводок. Ну а после, поехал в травмпункт, чтобы поставить прививки от столбняка и бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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