«В ливень едва не утонули»: красноярцы вытащили новорожденных щенков из ямы с водой
Во время сильного ливня, который накрыл Красноярск на прошлой неделе, в одном из красноярских дворов происходила настоящая спасательная операция. За несколько дней до этого в одном из стоков ощенилась собака.
Им очень нужен дом! Фото: facebook
Периодически она оставляла своих крох и уходила искать пропитание. Во время дождя ее как раз и не оказалось рядом. Яму стремительно заливало водой. Проходившие мимо жильцы услышали слабый писк. Спасти удалось пять щенков. К сожалению, не всех. Их мать так и не появилась.
Пока удалось пристроить только одного щенка Фото: facebook
- Решили забрать их домой, так как они совсем маленькие, - рассказала красноярка Оксана «Комсомольской правде» - Красноярск. – Мы потом еще несколько дней караулили собаку, но она так и не появилась. Может быть, с ней что-то произошло. Сейчас щенки живут у нас и ищут дом. Пока только одному малышу удалось найти хозяина. Но еще четверо ждут своих «мам-пап». Кому такую милоту? Зайки прямо, когда спят. А как проснутся - пищащие монстрики. Но вырастут, будут красивыми и послушными. У каждого свой характер уже сейчас. Очень прошу поспрашивать знакомых - может кто- то давно мечтал о собачке, но не решался. Давайте подарим этих крохам счастливую судьбу и добрую семью!
Красноярцы спасли новорожденных щенков.facebook
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ИСТОЧНИК KP.RU