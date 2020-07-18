2020-07-18T10:15:58+03:00
Происшествия

В Красноярском крае молодой водитель не справился с управлением и погубил 15-летнюю девочку

Она не была пристегнута ремнем безопасности
Ольга КОСТИНА
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В ДТП погибла 15-летняя девочка Фото: УГИБДД по Красноярскому краюВ ДТП погибла 15-летняя девочка Фото: УГИБДД по Красноярскому краю
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В Красноярском крае на 776 километре автодороги Р-255 «Сибирь» утром 18 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают gornovosti.

Как выяснили дорожные полицейские, автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением 23-летнего водителя следовал по направлению в Красноярск. В салоне также находилась 32-летняя женщина и девочка-подросток. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

В обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

В обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- На заднем сидении машины находилась 15-летняя девочка, которая не была пристегнута ремнями безопасности, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - Она погибла.

Водитель и еще одна пассажирка не пострадали, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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