2020-07-18T06:28:23+03:00
Происшествия

«Погиб на месте»: на правобережье Красноярска под колеса иномарки попал пешеход

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте [фото, видео]
Ольга КОСТИНА
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От сильного удара разбилось лобовое стекло Фото: ЧП-КрасноярскОт сильного удара разбилось лобовое стекло Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске 17 июля пешеход погиб под колесами иномарки. Об этом написали в соцсетях. Позже эту информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в ГИБДД края.

Около 23 часов мужчина начал переходить улицу Свердловскую в неположенном месте. Как только он миновал половину пути, его на полном ходу снес автомобиль «Honda Civic», которым управлял 21-летний водитель. Пешеход погиб на месте.

Вот что об этом происшествии сейчас пишут в соцсетях:

«Там фонари были выключены. На камере кажется светло, на самом деле уже темновато было. Чувак в черном весь я думаю его не было видно. Жалко водителя. Мне кажется, мужик был не трезвый там. Мы мимо ехали, там по ходу два друга его в горе-печали по проезжей части шатались туда-сюда. Вряд ли это были просто впечатлительные прохожие».

Пешеход попал под колеса на Свердловской 17.07.2020.ЧП Красноярск

«Там два пешеходных перехода поблизости, нет, надо напролом».

«Пешеход, безусловно, НЕПРАВ! За что и поплатился своей жизнью. Но водителю авто от того что он прав думаю не легче, а вот ехал бы он с соблюдением скоростного режима и следил бы за дорогой чуть внимательнее, возможно бы такого не произошло!».

Многих возмутило, что сразу после случившегося никто не подошел к пострадавшему, ведь он мог быть еще жив.

«Люди, а вы понимаете, что сразу после аварии машины просто объезжают человека, т.е. возможно лежит человек, еще дышит, а они просто едут мимо и некоторые вообще чуть по нему не проехались. А вам не кажется, что мы с таким отношением друг к другу просто летим к чертям?».

Судя по видео с места ДТП, спустя несколько минут на этом же месте произошла небольшая авария. Машины объезжали погибшего и не смогли разъехаться. Один из участников ДТП уже посетовал на это в соцсетях.

«Из-за него в меня въехали, на записи видно как черный авто догнал меня».

Но он сразу получил порцию негатива в свой адрес: «Бедненький, там человек умер».

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские, личность погибшего пока не установлена.

Фото и видео: ЧП-Красноярск.

ДТП на Свердловской 17.07.2020. ЧП Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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