Занимал деньги и забирал квартиры: жителя Железногорска обвиняют в вымогательстве и мошенничестве

18 Июль 2020 2020-07-18T08:27:20+03:00

В этом ему помогали еще три человека

Изменить размер текста: A A

В суд направлено дело в отношении жителя Железногорска, обвиняемого в 36 фактах хищения чужого имущества и вымогательства денег на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Как он действовал? Следователи установили, что с 2009 по 2014 год мужчина (нигде не работающий!) занимал нуждающимся крупные суммы денег. А для «своей гарантии» (так он говорил) убеждал заемщиков передать ему право собственности на движимое и недвижимое имущество (квартиры, гаражи, автомобили).

Использовался еще один вариант: 22 раза мужчина подавал исковые заявления в суд о взыскании денег с людей, занявших у него крупные суммы. При этом он предъявлял поддельные расписки.

- Расследование уголовного дела длилось более двух лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Проведен большой комплекс следственных действий по сбору доказательств. В итоге следователями выявлено 36 фактов преступной деятельности. В ходе расследования уголовного дела также было установлено, что часть преступных деяний были совершены в сговоре с тремя другими лицами, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

В отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса РФ: 159 «Мошенничество» и 163 «Вымогательство». Сейчас он и его подельники находятся под стражей. Скоро их ждет суд.

Добавим, что следователями в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб потерпевшим почти на четыре рублей. И остальное еще предстоит вернуть подозреваемым. Сейчас на их имущество наложен арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ущерб 13 миллионов рублей! В Железногорске будут судить «черных риелторов», которые оставили без жилья десятки людей

Обвиняемые втирались в доверие к одиноким, социально неблагополучным либо страдающим психическими заболеваниями людям. Окутанные паутиной лжи они под видом договоров займа и залога недвижимого имущества подписывали договоры купли-продажи. А после лишались права собственности на принадлежавшее им имущество (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU