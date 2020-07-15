2020-07-15T15:19:05+03:00
Происшествия

Ущерб 13 миллионов рублей! В Железногорске будут судить «черных риелторов», которые оставили без жилья десятки людей

Они действовали двумя способами – обманывали или вымогали
Ольга КОСТИНА
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Сообщников ждет судСообщников ждет судФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железногорске будут судить четырех «черных риелторов». В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в совершении 34 преступлений по статье 159 УК РФ (мошенничество), и двух преступлений, предусмотренных по 163 статье УК РФ (вымогательство).

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой прокуратуре, в период с 2009 по 2019 годы обвиняемые втирались в доверие к одиноким, социально неблагополучным либо страдающим психическими заболеваниями людям. Окутанные паутиной лжи они под видом договоров займа и залога недвижимого имущества подписывали договоры купли-продажи. А после лишались права собственности на принадлежавшее им имущество. При этом суммы займов были несоразмерно меньше реальной стоимости объектов недвижимости. Деньгами сообщники распоряжались по своему усмотрению. Что будет дальше с их жертвами, их уже не волновало.

- В результате преступных действий фигурантов дела 26 потерпевшим причинен ущерб в размере 13 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края. – Это в целях возмещения которого заявлены исковые требования. По состоявшимся решениям суда о признании сделок недействительными трем законным собственникам возвращены их квартиры.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Железногорский городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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