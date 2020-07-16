2020-07-16T10:36:23+03:00
Общество

Мэр Норильска обратился в ЗС за помощью по ситуации с COVID-19 в городе

Депутаты создали рабочую группу по решению вопроса
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Создана рабочая группа по помощи городуСоздана рабочая группа по помощи городуФото: Мария ЛЕНЦ
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Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился за помощью в Заксобрание Красноярского края. Причина - сложная обстановка с распространением коронавирусной инфекции в заполярном городе. Ранее «Комсомольская правда» - Красноярск сообщала, что, по данным минздрава, Норильск технически достаточно оснащен и готов к борьбе с вирусом. Однако в городе не хватает медиков - многие заболели. В Связи с чем власти стягивают в Норильск специалистов со всего края.

Ахметчин такжепопросил оказать помощь городу - специалистами, оборудованием, медикаментами и открыть дополнительные койко-места в инфекционных госпиталях. Депутаты создали рабочую группу, которая изучит всесторонне ситуацию и вместе с минздравом разработает ряд мер по поддержке города.

- В ближайшее время в Заксобрании состоится расширенное заседание комитета по охране здоровья и социальной политике по вопросу распространения коронавирусной инфекции в крае с приглашением краевого министерства здравоохранения, представителей Роспотребнадзора, руководителей муниципалитетов и других заинтересованных сторон, - сообщает пресс-служба краевого парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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