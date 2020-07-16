2020-07-16T07:38:04+03:00
Общество

В почтовых отделениях Красноярского края можно застраховаться от укусов клещей

Сколько стоит страховой полис
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В почтовых отделениях Красноярского края можно застраховаться от укусов клещей. Фото: пресс-служба "Почты России"В почтовых отделениях Красноярского края можно застраховаться от укусов клещей. Фото: пресс-служба "Почты России"
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Во избежание рисков для здоровья граждан в связи с активностью клещей на территории Красноярского края, Почта России предлагает своим клиентам оформить страховой полис «Антиклещ» в любом отделении почтовой связи региона.

Кроме того, для жителей Красноярского края предусмотрена возможность доставки полисов почтальонами на дом. В подтверждении оплаты услуги страхования через мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ) почтальоном выдается кассовый чек. Стоимость полиса составляет 390 рублей.

Программа добровольного страхования позволит застрахованному получить амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также реабилитационно-восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща, на общую сумму до 500 тысяч рублей на всей территории Красноярского края.

Программа «Антиклещ» специально разработана для реализации сотрудниками почтовых отделений по упрощенной схеме оформления. Клиенту достаточно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. Следует отметить, что реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. Договор страховой защиты вступает в силу через семь календарных дней после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы.

Получить подробную консультацию о программе страхования «Антиклещ» можно в ближайшем отделении почтовой связи.

Страховая программа "Антиклещь". Фото: пресс-служба "Почты России"

Страховая программа "Антиклещь". Фото: пресс-служба "Почты России"

ИСТОЧНИК KP.RU

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В почтовых отделениях Красноярского края можно застраховаться от укусов клещей
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