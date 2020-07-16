«Русский Уголь» укрепляет сотрудничество с федеральными потребителями

16 Июль 2020 2020-07-16T06:51:19+03:00

Угольная компания успешно поставляет твердое топливо не только на федеральном, но и на региональном уровне

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В пресс-службе входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» сообщили об успешном выполнении обязательств по государственным контрактам на поставку энергетического угля федеральным потребителям. На эти цели в минувшем отопительном сезоне было отгружено свыше 140 тысяч тонн угольной продукции.

По итогам минувшего отопительного сезона Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области выразило благодарность генеральному директору компании «Русский Уголь» Станиславу Грачеву за добросовестное исполнение государственного контракта на поставку каменного угля в подведомственные учреждения и высокое качество поставленного товара.

Угольная компания успешно поставляет твердое топливо не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области по итогам завершившегося отопительного сезона также выразило благодарность АО «Русский Уголь» «за клиентоориентированность и отзывчивость», проявленные при оперативной организации крупной внеплановой поставки бурого угля. «Компания «Русский Уголь» прочно зарекомендовала себя надежным поставщиком данного вида топлива», - говорится в благодарственном письме, полученном угледобывающей компанией от министерства.

-Поставки угля федеральным потребителям по государственным контрактам – важная часть коммерческой политики нашей компании. Обеспечение топливом объектов государственной важности накладывает особую ответственность. Мы прикладываем все усилия для того, что в полном объеме и своевременно выполнять обязательства перед нашими потребителями, - отметил заместитель генерального директора по коммерции компании «Русский Уголь» Эдуард Шаапуни.

Компания «Русский Уголь» добывает открытым способом бурый и каменный энергетический уголь на 7 угольных разрезах, расположенных на территории Амурской области, Красноярского края и Хакасии. В состав компании также входит собственная обогатительная фабрика. Запасы «Русского Угля» превышают 1,4 млрд. тонн топлива, а ежегодный объем добычи – более 15 млн. тонн энергетического угля.

ИСТОЧНИК KP.RU