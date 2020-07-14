2020-07-14T13:57:53+03:00
Спорт

Первый тренер Яна сказал, почему в чемпионском бою с Алдо Петр легко перестроился в левую стойку

В небольшом северном городке Дудинке тренер преподавал петру Яну особенный стиль боя
Мария МИШКИНА
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Первый тренер Яна сказал, почему в чемпионском бою с Алдо Петр легко перестроился в левую стойкуПервый тренер Яна сказал, почему в чемпионском бою с Алдо Петр легко перестроился в левую стойкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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12 июля на «Бойцовском острове» Абу-Даби Петр Ян одержал победу и стал вторым чемпионом UFC из России в легчайшем весе – первым стал Хабиб Нурмагомедов. Оказывается, Петр Ян обладает особенной техникой. А обрел свое мастерство в скромной спортивной секции в небольшом городе Дудинка на севере Красноярского края. Здесь его тренировал Николай Суржиков. К нему 11-летний мальчишка пришел практически тайком, проследив за старшим братом Алексеем, который недавно начал тренировки.

- Раньше боксеры стояли в одной стойке. А Петр стоит и в левой, и в правой – мы тренировались так, - раскрыл секреты Николай суржиков корреспонденту «Комсомольской правды» – Красноярск. - Это и развитие разных полушарий. Своя техника и все такое. Поэтому вот этот бой был – тот лоу-кик (удар по ноге – прим.ред.) нанес, когда Петр стоял в левой стойке, «отсушил» ему ногу. Он стоечку поменял, и все. Стал для противника неудобен, тот лоу-кики пробивать не мог.

Напомним, последний, пятый, раунд начался с жесткого прямого удара в голову, и его соперник, бразилец Жозе Альдо оказался на настиле. Ян отключил ему руки и стал добивать. Бразилец терпел это больше трех минут, пропустил около 60 значимых ударов, после чего рефери принял решение остановить бой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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