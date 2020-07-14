«Он в 15 лет мог пойти в техникум и стать обычным слесарем»: первый тренер Петра Яна рассказал, как воспитанник начал путь к чемпионству в UFC

В ночь с 11 на 12 июля россиянин Петр Ян провел в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) свой титульный поединок с бразильским бойцом Жозе Алду. И отправил противника в технический нокаут в пятом раунде. Победа принесла Яну титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Таким образом, он стал вторым действующим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова.

Пришел в бокс сам

Первый тренер Петра Яна, как выяснилось, живет в Красноярске, «Комсомолке» удалось с ним поговорить.

- Петр пришел ко мне в 11 лет. У меня занимался его старший брат, Алексей Ян. Леха сам только начинал, не хотел с собой брать младшего. А он как-то за ним проследил и пришел на тренировку, - рассказывает Николай Суржиков.

До этого он ходил в различные секции – тхэквондо, футболом увлекался, гимнастикой, борьбой. Мальчишкой был таким, не сказать, чтобы озорным. Первым никогда ни на кого не лез. Но если что-то, сдачи даст всегда. Характер о-о-очень серьезный.

Он из многодетной семьи, один из средних. Мать очень любит, характером в нее – сильный. Родители работали, крутились, как могли. Ребятишкам помогали, но в основном, они сами двигались по жизни.

На улице имели авторитет, не просто паиньки, пятерочники, нет… Сильные, самостоятельные, но слабых никогда не обижали. Много видел бойцов, которые более слабого могли ударить, наказать. У них такого не было.

Я сразу всем сказал, это будет чемпион. Это был лидер, как и брат. За ними шли всегда. И детство у них не из легких было. Петр был маленький, но уже видно: это человек, который думает. Ему 12-13 лет, а уже взрослый. Поэтому и достиг всего.

Петр Ян и его тренер Николай Суржиков. Фото предоставлено тренером Николаем Суржиковым

Первый бой

- Петр отзанимался у меня неделю, вышел на соревнования и уверенно выиграл. Проигрышей вообще не было. Что в нем особенного? Что он, что брат, постоянно следили за соревнованиями, оценивали противников. Петр мог просчитать, как подстроиться под соперника, определить его слабые и сильные стороны. Сделать свой план на бой и выиграть. Такая у них порода – победители. Они сами из деревни под Канском.

Потом он не раз становился победителем края. У парня было желание достичь в боксе больших высот. Всегда готовился к тренировке с вечера: форма, бинты, все поглажено. Все чистенькое, постиранное. Другие, бывают, неделями не моют. А он постоянно стирал – носочки, кроссовочки.

Петруха стоит на своем

Если везут команду на соревнования, документы сам оформит, питание выбьет, инициативный. Или еще случай – кто-то нагрубил, а человек в два-три раза крупнее его, и начал притеснять другого. А он спокойно с ним разбирается – морально. – Петруха, да он побольше тебя! – говорю. – Нет, Николаевич, он не прав, буду стоять на своем!

Когда он тренировался у меня, выступал в разных видах. Потому что норильский промрайон ограничен, соревнований, выездов много не было. Так что мы старались участвовать в соревнованиях, и по кикбоксингу, и по рукопашному бою. Ездили, занимали первые места. Соберут с братом все телевизоры, призы (смеется). Такие они были пацаны.

Окончил 9-й класс, встал вопрос, что дальше делать? Я посоветовал поступать в омскую академию. Он в 15 лет рванул туда один. А так мог в техникум пойти учиться, был бы обычным слесарем… Но я сразу родителям сказал: это чемпион мира.

Петр Ян - воспитанник секции бокса в Дудинке. В центре брат Алексей, который привел Петра в спорт. Фото предоставлено тренером Николаем Суржиковым

Не за себя, а за страну

- Что приносит ему удачу? Верит в бога, крест постоянно носит, сами видели. Он не фанатик, но вот эта основа у него есть. Что еще важно, он не только за себя, он за страну. Его много раз звали выступать за другие, но отказывался – патриот.

Петр - мастер спорта по боксу. Потом ушел в бои без правил, так как нужны были деньги. Стал выступать в боевых искусствах. Это более раскрученный вид спорта, инвесторов много, финансовые потоки, сразу можно заработать.

Приезжал сюда года три назад, был в гостях, здесь мастера спорта 90-килограммовые, он их спокойно «вяжет», они сделать ничего не могут. Хотя сам 70 килограммов весит.

Он и сейчас ведет такой образ жизни – постоянно тренируется, алкоголь не употребляет. День-два отдохнул, и за дело. Как-то сказал: «Надо определиться, что ты хочешь. Если хочешь стать бойцом, нужно отказаться от того, этого, идти к своей цели, и все». По-другому не добьешься, там очень тяжело пройти. А сейчас он на вершине.

Секция бокса в Дудинке. Фото предоставлено тренером Николаем Суржиковым

Дом для мамы

- Раньше боксеры стояли в одной стойке. А Петр стоит и в левой, и в правой – мы тренировались так. Это и развитие разных полушарий. Своя техника и все такое. Поэтому вот этот бой был – тот лоу-кик (удар по ноге – прим.ред.) нанес, когда Петр стоял в левой стойке, «отсушил» ему ногу. Он стоечку поменял и все. Стал для противника неудобен, тот лоу-кики пробивать не мог.

… Петр сам все прорвал, ему никто никогда ничего не приносил. Родители помогали, но главное сделал он сам. Но все это было очень тяжело. Он все помнит, слава его не изменила – всегда позвонит, приехать собирается. Он не выскочка, он лидер, который может за себя постоять. У него были и стычки, это спорт, где-то спарринги идут, бывает до такой степени, что водой разливать начинают спортсменов.

… Петр Ян рассказал, каким образом планирует распорядиться своим гонораром: «Я строю маме дом. Хочу построить большой семейный дом. У меня такой план». На достигнутом спортсмен останавливаться не собирается, будет защищать полученный пояс от претендентов. Например, хочет драться с Алджамейном Стерлингом. По его словам, он сейчас находится на самом пике своего развития и набирается опыта. А если придется уйти из спорта, уверен – сможет построить свою жизнь , потому что знает, чем будет заниматься дальше.

Справка «КП»

Петр Евгеньевич Ян, родился в Канском районе Красноярского края, затем переехал в город Дудинку. 27 лет. Российский боец смешанных боевых искусств. Бывший чемпион АСВ* в легчайшем весе. 12 июля 2020 года — действующий чемпион UFC** в легчайшем весе. Спортом начал заниматься в Дудинке с 12 лет – боксом, тхэквондо и мини-футболом. С 2018 года живет в Екатеринбурге вместе с семьей и выступает за клуб «Архангел Михаил». Прозвище - No Mercy (Беспощадный).

*Absolute Championship Akhmat – российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу.

** Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат – спортивная организация, проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру.

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