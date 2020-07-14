2020-07-14T13:18:15+03:00
Спорт

Первая победа в детстве пришла к Петру Яну после недели занятия в секции

Почему чемпион UFC из России смог пробиться на пьедестал
Мария МИШКИНА
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Первая победа в детстве пришла к Петру Яну после недели занятия в секции. Фото предоставлено Николаем СуржиковымПервая победа в детстве пришла к Петру Яну после недели занятия в секции. Фото предоставлено Николаем Суржиковым
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Петр Ян - новая российская звезда смешанных единоборств. 12 июля он стал чемпионом в UFC, он является лучшим в легчайшем весе. В титульном поединке на «номерном» турнире 251 главного промоушена мира в смешанных единоборствах Ян одержал победу над бразильцем Жозе Альдо.

- Это чемпионский поединок, где дерутся два воина, - сказал он потом журналистам.

Воином Петр Ян был с самого детства, - об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Красноярск рассказал его первый тренер Николай Суржиков, который сейчас находится в Красноярске:

- Петр пришел ко мне в 11 лет. Он отзанимался у меня неделю, вышел на соревнования с более сильным соперником и уверенно выиграл. Проигрышей вообще не было. Что в нем особенного? Что он, что брат, постоянно следили за соревнованиями, оценивали противников. Петр мог просчитать, как подстроиться под соперника, определить его слабые и сильные стороны. Сделать свой план на бой и выиграть. Такая у них порода – победители.

Николай Суржиков признается, что сразу понял, 11-летний мальчишка, щуплый, невысокий, - станет когда-нибудь чемпионом. И когда после окончания школы у Петра встал выбор – идти в техником, или полностью отдаться спорту, выбрал второе. И один отправился тренироваться дальше, переехав из родной Дудински, где осталась семья, в Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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