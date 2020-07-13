2020-07-13T13:19:14+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой (программа "Ипотека 6,5%")
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Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита в рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой (программа "Ипотека 6,5%"). Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь составляет 12 млн. рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах – 6 млн. рублей.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн. рублей ставка составляет 5,99%. Минимальный размер обязательного первоначального взноса — 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов — паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на кредит можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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