В Красноярске простились с блогером и телеведущей Настей Поползиной

12 Июль 2020 2020-07-12T14:21:57+03:00

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В минувшую субботу, 11 июля, в Красноярске простились с блогером и телеведущей Настасьей Поползиной. Девушка умерла от онкологии 4 июля - в течение всего последнего времени она боролась с болезнью. На прощание с Настей пришли более 100 человек - подписчики ее блога, друзья, знакомые, поклонники и , конечно, родные и близкие.

Болезнь стала неожиданностью для телеведущей. Скрывать ее она не стала. Ее друзья и коллеги собрали на лечение Насти крупную сумму - она отправилась в Израиль. Однако болезнь удалось лишь замедлить. Умерла Настя в Ильинской больнице Москвы.

- Настя ушла, спокойно, тихо, мы с мамой были рядом. Мы держимся, насколько это возможно. Потому, что смерть — это не конец. Мы в это верим, - написала подруга девушки Оксана Хикматулина.

У Насти осталось трое детей. Самой младшей девочке всего два года. Настя во время лечения смогла создать благотворительный проект «Rе:миссия» - он продолжит работу и после ее ухода.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким Настасьи Поползиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU